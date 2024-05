Componist van Celeste onthult een nieuwe game: ANOTHEREAL

Navigeer en ontwijk!

Lena Raine, de componist van Celeste, heeft een nieuwe game onthuld: ANOTHEREAL. De game is een shoot-‘em-up-RPG. In de RPG verken je de wereld door puzzels op te lossen en moeilijke vijanden te verslaan. De gevechten zelf zijn in de vorm van een shoot-‘em-up. Dit betekent dat je veel projectielen op je af krijgt en ervoor moet zorgen dat je ze kunt ontwijken.

Het verhaal gaat over Astra. Astra moet zich door de wereld en haar innerlijke demonen navigeren om bij haar zus te komen. Dit nadat ze een bericht heeft gekregen van haar zus om opnieuw met elkaar in contact te komen. Maak nieuwe vrienden en gebruik items. Pas Astra’s loadout aan met ervaringen, metgezellen en voorwerpen van Astra’s slaapkamerplank.

Het is nog niet helemaal bekend of de game ook voor de Switch komt. Ook is er nog geen algemene releasedatum, maar de game komt wel uit op Steam.

Ben jij benieuwd naar de game? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.