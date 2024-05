Daily Nintendo heeft een nieuw account op X/Twitter. Vind hier de link om ons weer te volgen.

Helaas gisteren het account van Daily Nintendo op X/Twitter verwijderd. Hoewel we niet in de diepte gaan waarom dat is gebeurd, lijkt het er op dat we helaas geen toegang meer kunnen krijgen tot dit oorspronkelijke account. De benodigde form sluit zichzelf en contact met het bedrijf is onmogelijk. Vandaar dat we een nieuw account hebben aangemaakt. Helaas zijn we dus ook iedere volger kwijt. Het nieuwe account @DailyNintendoN is nu wel beschikbaar. Volg ons daarom vooral weer als je dit al deed bij het vorige account. Wij zullen zoveel mogelijk zorgen dat het belangrijke nieuws weer daar te vinden is.

Je kunt ons hier weer volgen op X/Twitter.