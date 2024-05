Kamaeru: A Frog Refuge krijgt releasedatum

De game komt al snel naar de Switch!

Afgelopen maand werd Kamaeru: A Frog Refuge aangekondigd. In deze cozy farming game is het de bedoeling om een paradijs voor kikkers te maken, maar wanneer we dat konden gaan doen was nog niet bekend. Daar is nu meer duidelijkheid in gekomen. Armor Games Studios en Humble Reeds hebben namelijk aangekondigd dat de game op 8 juni naar de Switch komt. Aardig snel al dus! Vergeten hoe de game er ook alweer uitzag? Hieronder kun je de oude trailer nog even bekijken.

Laat die laser guns en mech suits maar even zitten, want in deze game draait het allemaal om kabbelende, rustgevende gameplay. In Kamaeru: A Frog Refuge volg je het verhaal van Cleo, die terug keert naar haar oude woonplaats om tot rust te komen en weer in contact te komen met haar jeugdvriend Axel. Samen nemen jullie de lokale draslanden onder handen en creëren jullie een waar paradijs voor Axels lievelingsbeestjes: kikkers! Dit doe je door je creativiteit op de vrije loop te laten en het gebied in te richten op de manier die jij wilt. Plaats bankjes, baden, glijbanen en meer, terwijl je vijvers en gewassen aanlegt om zoveel mogelijk kikkers aan te trekken. Er zijn er meer dan 500 te ontdekken, die je allemaal documenteert in de Frogedex.