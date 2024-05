Minecraft-serie komt naar Netflix

Op tijd voor het vijftienjarig bestaan?

Netflix heeft via Twitter/X aangekondigd te werken aan een Minecraft-serie. Heel veel weten we nog niet, behalve dat Netflix een korte teaser online heeft gezet:

NETFLIX & CRAFT! ⛏️



From Netflix & Mojang Studios, an animated Minecraft series is officially in the works. pic.twitter.com/yo41rEmAPn — Netflix (@netflix) May 30, 2024

Volgens de post werkt Netflix nauw samen met Mojang om de serie te realiseren. Als we de teaser en post bekijken, is het duidelijk dat het om een animatieserie gaat. Dit staat dus helemaal los van de aankomende Minecraft-film met Jack Black en Jason Mamoa.

De aankondiging van de serie is ook opvallend omdat Minecraft deze maand z’n 15e verjaardag viert. Maar omdat Netflix alleen maar heeft aangekondigd aan de serie te werken, weten we niet wanneer de eerste afleveringen te zien zullen zijn. Zullen we aan de serie kunnen beginnen als de film ook uitkomt in 2025? Of misschien eerder al? Laat ons jouw voorspellingen weten in de comments.