The Garden Path komt eind juli naar de Switch

Neem een momentje rust van de echte wereld in deze rustgevende game.

Het heeft even geduurd, maar The Garden Path heeft eindelijk een releasedatum gekregen. De game werd in 2021 na een succesvolle kickstarter aangekondigd, waarbij meteen bekend was dat deze ‘wholesome slice-of-life sim’ ook naar de Switch zou komen. De game stond gepland voor begin 2023, maar deze datum heeft het niet kunnen halen. Ontwikkelaar Carrotcake en uitgever Mooncat games hebben echter een releasedatum vrijgegeven door middel van een nieuwe trailer. De game moet nu op 30 juli verschijnen. De nieuwe trailer kun je hieronder vinden.

The Garden Path is een slice-of life sim die gaat over de simpele, mooie dingen in het leven. Het plezier van het bouwen van je eigen tuintje, iets dat compleet van jouw is, het warme gevoel dat je krijgt als je nieuwe vrienden maakt, de bescheiden trots die je voelt als je oude dingen nieuw leven in blaast, dat soort dingen. Plant verschillende plantjes terwijl je een klein plekje helemaal voor jezelf maakt op een tempo die je zelf bepaald. The Garden Path is gemaakt om in kleine stukjes te spelen, en de game loopt op dezelfde tijd als in de echte wereld. Elke dag kun je terug komen om een paar leuke dingen te doen en te zien hoe de wereld veranderd is, met nieuwe reizigers, evenementjes, en activiteiten om je even een momentje rust te bieden van de echte wereld.