Caravan SandWitch aangekondigd voor de Switch

Verken een pittoreske sci-fi wereld in je camper.

Eerder deze week hebben uitgever Dear Villagers en ontwikkelaar Plane Toast Caravan SandWitch aangekondigd. Deze verhaal gedreven avonturen titel moet dit jaar nog op een aantal platformen verschijnen, waaronder de Switch. Wanneer hij precies zal verschijnen is nog niet duidelijk. Wel is er alvast een trailer verschenen. deze kun je hieronder bekijken.

In Caravan SandWitch ga je op reis in een pittoreske sci-fi wereld om je verdwenen zus te vinden. Dit doe je te voet of in je camper, je vaste metgezel. Hierin bevinden zich een aantal essentiële voorwerpen, maar tijdens je reis zul je deze ook kunnen upgraden om nieuwe omgevingen te verkennen. Leer de mensen van Cigalo kennen, help ze hun problemen op te lossen, verken de wereld en ontrafel het mysterie van je verdwenen zus.