DAEMON X MACHINA: Titanic Scion krijgt eerste teaser

De eerste beelden voor DAEMON X MACHINA: Titanic Scion zijn gedeeld tijdens de Marvelous Game Showcase

Marvelous games werkt aan een vervolg op hun Switch exclusive DAEMON X MACHINA uit 2019 en heeft nu een teaser trailer gedeeld voor dit vervolg tijdens hun Marvelous Games Showcase. DAEMON X MACHINA: Titanic Scion werd vorig jaar voor het eerst aangekondigd tijdens de Marvelous Game Showcase van dat jaar. De game kreeg een korte CGI trailer, die je hieronder kunt bekijken. Volgens Marvelous krijgen we binnenkort meer details te horen over de game. Ze refereren hierbij specifiek naar de release window en de platformen waarop het spel verschijnt. Dit suggereert dat dit vervolg dus geen Switch exclusive wordt. Kun jij niet wachten om met DAEMON X MACHINA: Titanic Scion aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!