Lesson Learned komt naar de Switch

Een nieuwe tower-defense game in aantocht.

Een nieuwe tower-defense game is aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. De game Lesson Learned is namelijk onderweg naar de Switch en komt al zeer binnenkort beschikbaar. Vanaf 12 juni is de titel verkrijgbaar.

Lesson Learned is een onderweg dat je alleen of met vrienden kunt spelen. Spelers kruipen in de huid van de schooljongen Hank die in een bizarre dagdroomwereld terechtkomt en door de geschiedenis zal moeten reizen om klasgenoten te redden. Zodra hij zijn klasgenoten heeft gered, sluiten deze zich bij hem aan om samen verder op avontuur te gaan. In de game bouw je dan ook je eigen leger en zorg je ervoor dat groepen vijanden jouw terrein niet kunnen aanvallen. Meer informatie over de game kun je in onderstaande trailer bekijken.

