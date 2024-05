Little Nightmares 3 is uitgesteld naar 2025

Ze stellen de game uit om hem "de liefde en tijd te geven die hij verdient"

Little Nightmares 3 werd onthuld tijdens de Gamescom Opening Night Live in 2023 en zou oorspronkelijk dit jaar nog verschijnen. De ontwikkelaar heeft nu laten weten dat dit niet meer gaat lukken en dat de game wordt uitgesteld naar 2025. Ontwikkelaar Supermassive Games heeft namelijk aangegeven dat de game “de liefde en aandacht nodig heeft die het verdiend”. Er is op dit moment geen nieuwe datum meer gedeeld, hoewel er in de aankondiging al wel is gedeeld dat we “later deze zomer” meer over de horror platformer gaan horen. In het X-bericht hieronder lees je het volledige statement van Supermassive Games.

Please do bear with us, little ones, for we need a little extra time to prepare your visit.



Rest assured, we promise to show you a proper welcome. #LittleNightmares III pic.twitter.com/fqxsOPzkFD — Little Nightmares III (@LittleNights) May 31, 2024

Het is jammer dat er hiermee weer een interessante grote indie game wordt uitgesteld naar volgend jaar, maar het is maar beter dat ze nu de tijd nemen om een goede game te maken dan dat ze een afgerafelde titel uitbrengen. Hopelijk kunnen ze de game volgend jaar wel in goede conditie uitbrengen.