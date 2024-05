Nieuwe trailer van One Piece Odyssey verschenen

Maak kennis met Lim en Adio in deze nieuwe trailer!

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer gedeeld voor One Piece Odyssey. In deze trailer maken we kennis met de personages: Lim & Adio. De trailer kun je hieronder bekijken.

One Piece Odyssey is een turn-based RPG die vorig jaar voor het eerst verscheen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Deze Switch port wordt verzorgd door ILCA een ontwikkelaar die Nintendo-fans vooral zullen kennen van Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl. De game komt inclusief de Reunion of Memories scenario. Dit scenario kan gespeeld worden na het voltooien van de main game. In One Piece Odyssey verliest Luffy zijn krachten en raakt hij zijn crew kwijt. Het is aan de speler om zijn krachten terug te krijgen en z’n vrienden te vinden. Het vechten gebeurt turn-based, maar wel met een twist. Zo kan de spelers naar verschillende plekken op het speelveld lopen voor verschillende strategieën.