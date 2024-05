Paper Mario: The Thousand-Year Door krijgt nieuwe iconen en store beloningen

Fleur je Switch of met nieuwe profieliconen of bestel een nieuwe beloning uit de Nintendo Store.

Je kunt nieuwe icoontjes verdienen bij de online missies! Deze icoontjes zijn van de nieuwe Mario-game: Paper Mario: The Thousand-Year Door.

De icoontjes zijn in verschillende waves verdeeld. Wave 1 is helaas al geweest, maar er zijn gelukkig nog 3 te gaan! Wave 2 is beschikbaar vanaf vandaag tot en met 5 juni. In wave 2 kun je verschillende karakters krijgen, bijvoorbeeld: Koops, Vivian, Madame Flurrie en nog veel meer. Wave 3 is beschikbaar vanaf 5 juni tot en met 12 juni, en wave 4 is beschikbaar vanaf 12 tot en met 19 juni. Elk icoontje kost 10 platina punten en elke achtergrond en rand kosten 5 platina punten.

Daarnaast zijn er nieuwe producten verkrijgbaar bij de My Nintendo Store. Zo kun je een notitie boekje kopen voor 500 platina punten van Paper Mario The Thousand-Year Door.

Welke icoontjes ga jij verzamelen? Laat het weten in de reacties.