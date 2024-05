Tomba Special Edition komt uit in augustus

De terugkeer van een PS1-klassieker.

Wie kent Tomba nog? De platformklassieker, die in 1997 voor de PlayStation 1 is uitgebracht, krijgt een welverdiende re-release: Tomba Special Edition. Deze werd vorig jaar al aangekondigd, maar nu kunnen we er eindelijk een releasedatum aan koppelen. Onze rozeharige, kleurrijke broeken dragende held verschijnt op 1 augustus op de Nintendo Switch, in een nieuw jasje. Of broek, in dit geval?

Tomba!, ook gereleased als Tombi!, is een klassieke platformer waarin je speelt als, je raadt het al, Tombi. Je armband is gestolen door de kwaadaardige varkens die de wereld hebben overgenomen, en jij gaat die terugroven. Je verkent uiteenlopende, bontgekleurde werelden en maakt kennis met allerlei kleurrijke personages terwijl je een manier vindt om de varkens te verslaan. Voor een platformgame uit die tijd was de gameplay behoorlijk non-lineair, en de levels varieerden tussen 2D en 3D. Hoewel de game redelijk onopvallend is gebleven ten tijde van zijn oorspronkelijke release, heeft Tombi! inmiddels een cult following gekregen. Of dat terecht is, mag je zelf gaan bepalen.

Want nu is de game dus terug als Tomba Special Edition! Limited Run Games neemt deze re-release onder handen en onderwerpt de game aan hun Carbon Engine. Ook is bevestigd dat Harumi Fujita aan een nieuwe soundtrack werkt. Nu is de originele muziek waarschijnlijk iconisch voor vrijwel iedereen die de game heeft gespeeld, maar wie weet hoe de nieuwe versie zal klinken. In de onderstaande trailer zien we de vertrouwde intro van de game, met de nieuwe muziek eronder.

In eerste instantie zal de game alleen digitaal verkrijgbaar zijn, maar LRG heeft aangegeven ook aan een fysieke release te werken.

Wat verwacht jij van Tomba Special Edition? Laat het ons weten in de comments!