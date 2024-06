Gamestudio Toys For Bob is nu officieel onafhankelijk

Het is nu officieel!

De gamestudio van Crash Bandicoot en Spyro, genaamd Toys For Bob, is nu een onafhankelijke gamestudio geworden. Het is nu officieel omdat de studio hun sociale media heeft aangepast. In de beschrijving van hun account op X staat nu: “Wij zijn een onafhankelijke gamedevelopment-studio die al sinds 1989 epische entertainment maakt.” Ook is de profielfoto van het account aangepast. Toys For Bob had al in maart aangekondigd dat ze onafhankelijk zouden worden. Hier hebben wij ook al een artikel over geschreven. Dat is hier te lezen.

Naast dit nieuws heeft de studio op X aangekondigd dat hun volgende game een samenwerking zal zijn met Xbox. Dit betekent dus dat de volgende game van Toys For Bob op de Xbox wordt uitgebracht. Maar dit zal nog wel een tijdje duren, omdat de game nog helemaal in de beginfases van de ontwikkeling is.

Wat verwacht jij van Toys For Bob? Laat het weten in de reacties. En lees hier het bericht van X.