Superheldengame Capes krijgt launchtrailer

De game is het beste te omschrijven als X-Com met superhelden.

Ben jij een fan van turn-based-strategiespellen zoals de X-Com-reeks? Houd jij enorm veel van comics en superhelden? Dan mag je deze game absoluut niet missen. Afgelopen week is Capes uitgekomen voor de Nintendo Switch en daar hoort natuurlijk een vette launchtrailer bij (via Nintendo Everything).

Capes speelt zich af in een wereld waar de slechteriken hebben gewonnen. Nu, 20 jaar later, is het aan jou om een team van superhelden bij elkaar te verzamelen en de stad weer veilig te maken. Dit doe je op een strategische manier, waarbij de nadruk ligt op de turn-based-gevechten. Uiteraard met de nodige RPG-elementen, waardoor de game is te omschrijven als X-Com, maar den met… eh, capes.

De game is ontwikkeld door Spitfire Interactive die met Capes hun debuut maakt. Het team bestaat wel uit een aantal veteranen achter de Hand of Fate-serie, terwijl het verhaal is gepend door Morgan Jaffit, de schrijver van Freedom Force. Daedelic Entertainment is verantwoordelijk voor het uitgeven van het spel.

Stond deze game al op jouw lijstje? Heeft deze trailer daarvoor gezorgd? Laat het weten in de comments!