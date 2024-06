Astor: Blade of the Monolith krijgt launchtrailer

Ontrafel mysteries en vecht tegen duistere vijanden in deze nieuwe actie RPG!

Game-uitgever TinyBuild Games heeft een launch trailer vrijgegeven voor de game Astor: Blade of the Monolith. De game is afgelopen donderdag verschenen voor de Switch. In de trailer krijgen we een goede indruk van deze razendsnelle actie RPG.

In Astor: Blade of the Monolith ontdek je de planeet Gliese die ooit werd ingewoond door een oud ras en dat nu de thuisbasis is voor hun creaties: de Diodek. Na verdwijning van de ouden leefden de Diodek in vrede tot kwaadaardige wezens de Hiltsik hun nederzettingen aanvielen. Als Astor een jonge Diodek krijger moet jij als speler door Gliese reizen om te ontdekken waarom zijn scheppers duizenden jaren geleden zijn verdwenen. In de overtuiging dat ze ergens een sleutel hebben achtergelaten tot hun verlossing. In jouw reis zul je het aan de stok krijgen met gevaarlijke vijanden. Jij zult nieuwe moves en combo’s leren en legendarische wapens moeten verzamelen om je staande te houden tegen deze hordes aan vijanden. Zodoende baan jij je een weg naar de Monolith een oude structuur met immense kracht en confronteer jij de bron van het angstaanjagende kwaad. Wordt jij de redder van Gliese?