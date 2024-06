Let’s School komt in juli naar de Switch

School's not out for summer.

In april werd aangekondigd dat aankomende game Let’s School ook een Switch-release zou krijgen, met een release ergens deze zomer. PM Studios lijkt vooralsnog op schema te liggen met hun planning, want de releasedatum die ze bekend hebben gemaakt is 16 juli.

Heb je eindelijk zomervakantie, komt er een game uit over school. Wat is dat dan wel voor spel? We leggen het in het kort voor je uit. In Let’s School kruip jij in de huid van een schoolhoofd. Aan jou de taak om de school, waar je zelf op hebt gezeten, nieuwe leven in te blazen en vervolgens te runnen. Dit doe je grof gezegd aan de hand van twee mechanics: het schoolgebouw daadwerkelijk inrichten, en je studenten en docenten managen. Het eerste spreekt waarschijnlijk redelijk voor zich, maar het tweede behoeft wellicht iets meer uitleg. Zo heeft elke student eigen ambities en interesses, zodat je niet al je leerlingen over één kam kunt scheren. Je rol als rector is complex: je moet rekening houden met de reputatie van je school, eventuele kledingvoorschriften, vervoer, etc. Alsof je daarmee nog niet genoeg op je bordje hebt, is er buiten de school ook van alles gaande. En wie weet welke gevolgen dat zal hebben…

Let’s School zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en moet € 19,99 gaan kosten. De game is al enige tijd verkrijgbaar voor pc, en op Steam zijn de reviews tot dusver overwegend positief. Dat klinkt alvast veelbelovend. Hieronder kun je een trailer bekijken om zelf alvast een eerste indruk te krijgen.

Zoek je in de tussentijd een soortgelijke game om je mee te vermaken? Misschien is Two Point Campus dan wel iets voor jou.