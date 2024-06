Netflix-serie van Tomb Raider heeft een releasedatum en teaser

“Miss Croft, danger is your friend.”

Nadat we een paar dagen geleden nieuws hebben gehoord over de Minecraft-animatieserie, komt Netflix met nog een aankondiging. Op Twitter/X heeft het officiële Tomb Raider-kanaal namelijk een teaser vrijgegeven over de aankomende Tomb Raider-animatieserie. De serie gaat Tomb Raider: The Legend of Lara Croft heten en moet vanaf 10 oktober te zien zijn op Netflix:

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft arrives exclusively to Netflix on Oct. 10, 2024. 💎https://t.co/5eMAeLBG6Z pic.twitter.com/7LoTZ1aeRs — Tomb Raider (@tombraider) June 1, 2024

Volgens de Tomb Raider-site speelt de serie zich af na de Survivor-trilogie; de meest recente game-serie die tevens als reboot van de franchise fungeerde. Dit keer is het niemand minder dan Hayley Atwell (Peggy Carter uit de Marvel Cinenatic Universe) die de rol van Lara Croft mag vertolken.

Kijk jij uit naar deze serie? Of stort jij je liever op de games, zoals de onlangs aangekondigde fysieke versies van Tomb Raider I-III en de Lara Croft Collection? Laat het weten in de comments.