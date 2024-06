[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 23

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

Star Wars Hunters

Prijs in de Nintendo eShop: Free-to-play – 4 juni 2024

Na verschillende keren uitgesteld te zijn is het eindelijk zover: Free-to-play game Star Wars Hunters is beschikbaar voor de Nintendo Switch. De game is een 4v4 arena shooter die zich afspeelt na het einde van de Galactic Civil War. De Arena wordt in het leven geroepen om strijders uit het hele heelal een kans te bieden zichzelf te bewijzen. Er verschijnt een uitgebreide groep nieuwe personages ten tonele waar jij uit kunt kiezen. Ga je voor een stormtrooper, een beruchte premiejager of een held onder de Rebellen? Vervolgens stap je de Arena binnen en neem je het tegen elkaar op in vier-tegen-vier-gevechten. Ga jij er met de overwinning vandoor?

Airhead

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 7 juni 2024

Vier jaar geleden werd Airhead aangekondigd, een metroidvania-achtige platformer. Afgelopen februari verscheen de game voor de PC en nu is het ook de beurt aan de Switch versie. In Airhead volg je het verhaal van twee ‘wezens’, Body en Head. Na een tragisch voorval waarbij Head het hart verliest wat hem van lucht voorziet loopt hij langzaam maar zeker leeg. Dit betekent dat hij uiteindelijk zal doodgaan, maar jij hebt een kans om hem te redden! Als Body zul je op zoek moeten gaan naar lucht tanks om zijn hoofd opgeblazen te houden, terwijl je tegelijkertijd zoekt naar een manier om Head te redden. Verken een uitgebreide wereld, waarbij je vele puzzels en andere gevaren trotseert om nieuwe vaardigheden en upgrades te vinden om verder te komen

Kamaeru: A Frog’s Refuge

Prijs in de Nintendo eShop: €19,50 – 8 juni 2024

Kamaeru: A Frog Refuge is een cozy farming game waarin je de taak krijgt een paradijs voor kikkers te maken. Je volgt het verhaal van Cleo, die terug keert naar haar oude woonplaats om tot rust te komen en weer in contact te komen met haar jeugdvriend Axel. Samen nemen jullie de lokale draslanden onder handen en creëren jullie een paradijs voor Axels lievelingsbeestjes: kikkers! Dit doe je door je creativiteit op de vrije loop te laten en het gebied in te richten op de manier die jij wilt. Plaats bankjes, baden, glijbanen en meer, terwijl je vijvers en gewassen aanlegt om zoveel mogelijk kikkers aan te trekken. Er zijn er meer dan 500 te ontdekken, die je allemaal documenteert in de Frogedex.

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 juni:

3 juni: Ultra Mission

3 juni: Kittey 64

3 juni: Wakusei

4 juni: Korean Rail Driving Tour LRT Busan-Gimhae

4 juni: Downward Enhanched

5 juni: Democracy 4 – Console Edition

5 juni: Ghost Teen Escape from Limbo

6 juni: MyRummy

6 juni: De Smurfen – Village Party

6 juni: Cat Pipes

6 juni: Let me Sleep

6 juni: Fading Afternoon

6 juni: Aery – Peace of Mind

6 juni: Garage: Bad Dream Adventure

6 juni: Zomie Derby

7 juni: Sociable Soccer 24

7 juni: Rider’s Spirits

8 juni: S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Special Ops

8 juni: Delivery Drop

8 juni: Tiny Little Farm

9 juni: Craft Archeology Simulator: Pyramid to Polar

