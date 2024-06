Gerucht: komt Visions of Mana naar de Switch 2?

Volgens leaker Midori horen we binnenkort meer.

Visions of Mana komt niet naar de Nintendo Switch. Zoveel is inmiddels bekend. Hoewel de game is bevestigd voor de last-gen PlayStation- en Xbox-consoles, blijft een release voor de huidige Nintendo-console uit. Dat ondanks dat eerdere delen uit de Mana-reeks wel beschikbaar zijn geweest voor de Switch. Maar blijft het daarbij?

We weten allemaal dat de Switch 2 eraan zit te komen. Zit een release voor de opvolger er dan misschien in? Bekende leaker Midori laat op social media weten dat we binnenkort meer nieuws over Visions of Mana kunnen verwachten: waarschijnlijk een releasedatum en “meer informatie”. Hij laat zich echter niet uit over wat dat zou kunnen zijn. Een release voor de Switch 2? Of toch iets heel anders?

New information for Visions of Mana will be revealed soon.



Please look forward to an update on the release date and more information on this title soon.

Midori zit de laatste tijd niet stil als het om geruchten gaat. Zo deelde hij recentelijk informatie over Nintendo’s U-King-O-project, wat zou kunnen duiden op een port voor Breath of the Wild voor de Switch 2. Ook deelde hij vermoedens over Persona 6. Over het algemeen zijn zijn leaks vrij betrouwbaar gebleken, dus er lijkt al genoeg in de pijplijn te zitten als het gaat om de Switch-opvolger. Hoort Visions of Mana daar ook bij? Dat is dus nog even afwachten.