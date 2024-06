Metal Slug Tactics komt deze herfst uit

Eindelijk!

Na enkele jaren van uitstel, uitstel en nog meer uitstel lijkt er eindelijk een release in het vooruitzicht: Metal Slug Tactics moet deze herfst uitkomen. Dat maakt DotEmu bekend aan de hand van onderstaande nieuwe trailer.

De tactische RPG Metal Slug Tactics is de nieuwste game uit een langlopende serie. De game werd oorspronkelijk aangekondigd in 2021 en had in 2022 moeten uitkomen voor de Switch. Toen begonnen de vertragingen en werd de game uitgesteld tot 2023. Daarop werd de game stilletjes doorgeschoven naar dit jaar, en dat brengt ons bij de release van deze nieuwe trailer. Het einde lijkt in zicht.

