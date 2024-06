Nieuwe Mass Outbreaks in Pokémon Scarlet & Violet

Duik diep in de Mass Outbreaks van Water-type Pokémon!

Vanaf vrijdag 7 juni om 02:00 uur tot zondag 10 juni om 01:59 uur zijn er weer nieuwe Mass Outbreaks in Pokémon Scarlet en Violet. Deze keer gaat het om de Pokémon: Finizen, Lotad en Horsea. Iedere Pokémon bevindt zich in een andere regio. Finizen is te vinden in de Paldea-regio, Lotad in Kitakami en Horsea in het terrarium van de Blueberry Academy. Kitakami en de Blueberry Academy zijn beide exclusief beschikbaar via DLC.

De Pokémon uit de Mass Outbreaks hebben een hogere kans om een ‘Kindly Mark’ te krijgen. Met deze mark krijgt de Pokémon een speciale titel. Als je deze Pokémon in een gevecht gebruikt, verschijnt er voor zijn naam ’the kindhearted’.

Om deel te nemen aan de Tera Raid Battle-evenementen, moet je de laatste update en de meest recente Poké Portal News hebben gedownload. Hier heb je geen online-lidmaatschap voor nodig. Je kunt de laatste Poké Portal News downloaden door in het X-menu ‘Poké Portal’ te selecteren, vervolgens naar ‘Mystery Gift’ te gaan en dan te kiezen voor ‘Check Poké Portal News’.

Ga jij ze allemaal vangen? Laat het ons weten in de reacties!