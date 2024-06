Star Wars Hunters krijgt launchtrailer

Geduld is een schone zaak...

We hebben er lang op moeten wachten maar vanaf morgen is Star Wars Hunters dan eindelijk speelbaar op de Nintendo Switch. Voor wie naar deze titel uitkijkt, is hieronder de launchtrailer van het spel te bewonderen. We moeten terug in de tijd naar 2021 voor het moment dat de titel werd aangekondigd, welke dus een behoorlijke tijd in ontwikkeling is geweest.

Star Wars Hunters is een 4v4 arena shooter die zich afspeelt na het einde van de Galactic Civil War. De Arena wordt in het leven geroepen om strijders uit het hele heelal een kans te bieden zichzelf te bewijzen. Er verschijnt een uitgebreide groep nieuwe personages ten tonele waar jij uit kunt kiezen. Ga je voor een stormtrooper, een beruchte premiejager of een held onder de Rebellen? Vervolgens stap je de Arena binnen en neem je het tegen elkaar op in vier-tegen-vier-gevechten. Ga jij er met de overwinning vandoor?

Star Wars: Hunters is Free-to-Start. Ga jij de titel een kans geven? Laat het ons hieronder weten!