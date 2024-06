Donkey Kong krijgt iconen voor NSO

Beschikbaar tot 1 juli!

Nintendo heeft voor de klassieke iconen op Nintendo Switch Online dit keer gekozen voor Donkey Kong. De nieuwe profieliconen, gebaseerd op Donkey Kong, zijn nu te bemachtigen. De iconen zijn beperkt beschikbaar, namelijk tot 1 juli dit jaar. Voor de nieuwe profieliconen moet je wel het spel spelen.

Althans, spelen is een groot woord. In feite hoef je alleen maar Donkey Kong op te starten in de NES Switch Online-app en deze enkele seconden geopend laten. Er zijn negen iconen beschikbaar en deze zijn allemaal gebaseerd op een personage als Donkey Kong zelf en Mario. Voor elk pictogram dat je claimt, moet je ook meer dan 10 platinapunten hebben op My Nintendo.

Ga jij deze nieuwe iconen bemachtigen? En heb je ons eerdere bericht al gelezen over de Paper Mario-iconen welke nu ook beschikbaar zijn?