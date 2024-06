Modder krijgt Fallout 1 speelbaar op 3DS

Modding… modding never changes.

Heb jij een 3DS in je la liggen en zoek je een leuk projectje? Dan vind je dit misschien vermakelijk. Een Fallout-fan heeft het voor elkaar gekregen om de eerste Fallout-game speelbaar te krijgen op de Nintendo 3DS. Dit project loopt al sinds augustus 2023, maar wordt nu ontdekt door nieuwssites zoals Nintendo Life.

Dit nieuws is ontdekt door bovenstaande Reddit-post waarin een Fallout-fan de game toont. Je speelt de game met de stylus in plaats van een muis, waardoor je tussen de linker- en rechtermuisknop schakelt door op de L-schouderknop te drukken. Het schijnt even wennen te zijn, maar dan kun je dus ook onderweg op onderzoek in de wasteland.

Je gaat er natuurlijk wel een gemodde Nintendo 3DS voor nodig hebben. Én een legaal gekocht exemplaar van de game op Steam. Je kopieert de juiste bestanden naar de 3DS en dan… War, war never changes.

Wat was jouw eerste avontuur in de wasteland? Vertel ons jouw tofste Fallout-herinnering in de comments!