[Review] The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You – Daar komt de bruid

Altijd al willen weten hoe het zou zijn als Futaro met een andere Quintuplets was geëindigd?

Na het spelen van The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer, waar je hier de review van kan lezen, was het tijd voor Five Memories Spent With You. Deze game is ideaal voor wie niet tevreden was met het einde van de serie. In deze game krijgt namelijk ieder van de Quintuplets haar eigen happy end met Futaro. Ben je geen fan van de serie, stop dan maar gelijk met lezen. Alleen voor fans valt hier wat te vinden, omdat er aardig wat voorkennis wordt vereist van The Quintessential Quintuplets. Of het voor de fan waard is, lees je in onze review!

Wie o wie is de gelukkige?

In The Quintessential Quintuplets Movie kwam er een einde aan de vraag met wie Futaro zou trouwen. Ik zal niet verklappen met wie, maar het zou goed kunnen dat je zelf had gehoopt dat hij met een ander zou eindigen. De visual novel The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You geeft je precies dat. De game start met de vraag aan wie van de vijfling je gaat opbiechten dat je haar leuk vindt. Dat betekent dat je vanaf moment één al in een character-route zit. Tijdens elke route zie je hoe het had gelopen als hij zijn gevoelens zou hebben opgebiecht aan Ichika, Miku, Nino, Itsuki of Yotsuba. Elke route heeft verschillende eindes. Deze bereik je door de keuzes die jij gedurende de route maakt.

Ik vond het best tof om te zien hoe de routes toch nog zo erg van elkaar konden verschillen. Vaak zie je bij dit soort games dat het de routes nogal vergelijkbaar zijn. Gelukkig is hier genoeg interessants te vinden om de fan de fanservice te geven waar behoefte aan is.

Beperkt publiek

Zoals ik al in de review van Memories of a Quintessential Summer vertelde, ben ik geen fan van de serie. Om deze games goed te kunnen begrijpen heb ik mezelf ingelezen en recaps bekeken. Het meeleven naar de ontknoping heb ik dus nooit meegemaakt. Daarom weet ik dat deze game zonder al die voorkennis en liefde voor de serie eigenlijk niet veel voorstelt. Om er optimaal van te genieten moet je echt een fan zijn.

Ik heb daarentegen wel veel meer van Five Memories Spent With You genoten dan van Memories of a Quintessential Summer. Waarom vraag je je mogelijk af? In Five Memories Spent With You heeft het verhaal meer inhoud. Ja, als niet-fan mis je verwijzingen, maar er is nog genoeg om van te genieten. Daarbij vinden er ook voldoende ontwikkelingen plaats tussen de personages waardoor je het gevoel hebt dat er ook echt wat gebeurt. Het voelt meer als een verhaal waar je binnenstapt dan Memories of a Quintessential Summer.

Ook in Five Memories Spent With You is Futaro slechts deels ingesproken. Opnieuw kan ik melden dat oprecht jammer te vinden, want het heeft toch wat meer als de hoofdpersoon volledig ingesproken is. Ze doen dit zodat jij je in Futaro kan verplaatsen. Alleen als vrouw is dat niet iets wat in de deze game heel makkelijk lukt.

Conclusie

The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You kampt met hetzelfde probleem als Memories of a Quintessential Summer. Allebei zijn ze vooral bedoeld voor de fans. Mensen die nog onbekend zijn met de reeks hebben er weinig te zoeken. Het prijskaartje van €34,99 ligt aan de hoge kant en maakt het dat het alleen voor de grote fans een aanrader is. Qua verhaal doet deze game het redelijk goed. Het geeft de fans alternatieve eindes van de serie.

+ Voldoende content

+ Eindelijk kan Futaro met een van de andere zussen eindigen

+ Volledig ingesproken op Futaro na – Echt alleen voor de fans bedoeld

– Futaro is slechts deels ingesproken



.

DN-score: 7,0