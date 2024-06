[Review] The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer – Schrale fanservice

Weet deze vijfling onze harten te veroveren?

The Quintessential Quintuplets-serie is al vele jaren populair. Met een manga, anime, games en wat nog meer is er genoeg te beleven. Al werd het nu een keer tijd dat er The Quintessential Quintuplets-games uit zouden komen op de Nintendo Switch in het Westen. Tot voor heden waren ze nog steeds niet in het het Engels beschikbaar. Twee delen, Memories of a Quintessential Summer en Five Memories Spent With You, zijn sinds 23 mei 2024 digitaal verkrijgbaar in het Westen. Eindelijk, kan je wel zeggen. In deze review nemen we een kijkje naar Memories of a Quintessential Summer. Lees snel verder!

Tussen serie en film

The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer is een visual novel, oftewel een interactief boek, met een origineel verhaal. Het speelt zich af tussen seizoen twee van de anime en de film. Let er op dat kennis van de serie vereist is om van deze game te kunnen genieten. Bovendien is deze game puur fanservice en heb je hier niet veel te zoeken als je geen fan bent van The Quintessential Quintuplets. Dit omdat er nul uitleg is over wat er in het verleden gebeurd is en omdat er talloze verwijzingen zijn naar eerdere situaties.

Verlaten op het eiland

Futaro wordt als een bedankje door de ‘quintuplets’ meegenomen naar een eiland. Daar hebben ze een prachtige villa. Ideaal om hem in de watten te leggen voor alles wat hij heeft gedaan als bijlesdocent. Het is slechts voor twee nachtjes, maar dat mag de pret niet drukken. En dan is er opeens een grote storm. Zo groot dat de boot ze in geen weken kan ophalen. En ja, wat doe je dan zonder voedsel en vermaak? Nou, ze gaan voedsel verzamelen, koken en studeren. Heel af en toe is er tussendoor een andere activiteit, maar die zijn schaars. Studeren is namelijk het belangrijkste van alles naast niet verhongeren. Daarom heeft Futaro zelfs een doel ingesteld van de scores die de vijfling minimaal moet gaan halen, want ze krijgen natuurlijk wel een toets van hem voor ze gered worden.

De game is opgedeeld in twee gedeeltes. Een management-gedeelte en een character-route. Afhankelijk van met wie jij de hoogste ‘intimacy’-score hebt, krijg je van die quintuplet de character-route.

Het overgrote deel van de game besteed je aan management. Van het bepalen wat ze eten tot het verzamelen van voedsel en zelfs welke vakken ze moeten leren. Allemaal heeft het als doel om te overleven tot de boot weer kan aanmeren. Echter voelt het nooit alsof je kan verhongeren voor die tijd. Het management-gedeelte is zo enorm simpel dat het nooit een uitdaging is. Bijvoorbeeld om naar een character-route te kunnen gaan zal je van elke quintuplet ervoor moeten zorgen dat ze voor alle vijf de vakken minimaal 60 punten heeft. Dat klinkt veel, maar al snel blijkt dat je ze allemaal makkelijk op 95+ kan krijgen voor de deadline. Wat mij betreft is dit gedeelte puur toegevoegd om het spel wat te rekken en de fans het gevoel te geven dat ze de quintuplets bijles geven zoals ze kennen uit de serie.

Alleen voor de fan?

Ik praat nu telkens over de fans van The Quintessential Quintuplets. Zelf ben ik daar geen van. Zo heb ik de serie nooit gezien en ken ik het hooguit van naam. Daardoor kan ik met zekerheid zeggen dat het voor mensen die onbekend zijn met de serie op een hoop abracadabra lijkt. Er is amper een inleiding en het had mooi geweest als er een korte samenvatting was van eerdere gebeurtenissen. Op die manier had deze game een breder publiek aan kunnen spreken.

Om deze game beter te kunnen begrijpen heb ik mezelf ingelezen in de serie en heb ik recaps zitten te bekijken. Iets wat echt nodig blijkt te zijn om te kunnen genieten van de game. Ik mag dan geen echte fan zijn, maar ik heb wel het gevoel dat het verhaal meer is dan dat het lijkt. Er zitten namelijk best leuke verwijzingen in naar eerdere verwisselingen of ruzies. Hierdoor voelt dit als een extra verhaal voor als je nog geen genoeg hebt aan de serie. Helaas blijft het wel vrij karig. Als een character-route niet langer dan 1,5 tot 2 uur duurt, dan is er weinig ontwikkeling mogelijk tussen de personages. Daar had meer in kunnen zitten. Hiermee wil ik niet zeggen dat Memories of a Quintessential Summer een slechte game is, maar wel dat het tekortschiet. Voor een franchise als dit had een uitgebreider verhaal best op zijn plaats geweest. Dan was de prijs van €34,99 ook beter te rechtvaardigen. Voor nu is deze game echt alleen voor de fans.

Net als de anime

Visueel gezien is het precies wat je van The Quintessential Quintuplets mag verwachten. Het neemt namelijk dezelfde stijl aan als in de anime. Daarbij is het volledig ingesproken. Of nou ja, dat zou je denken in het begin. Futaro is in de proloog heerlijk ingesproken. Hij komt daardoor volledig tot leven. Echter na de proloog is hij zijn stem verloren en moet je het doen met stilte. Dit is overduidelijk zodat je jezelf in hem kan verplaatsen. Persoonlijk had ik hem liever ingesproken gehouden of gelijk vanaf het begin stemloos. Bij dat laatste had ik dan nooit geweten wat ik zou missen. Jammer genoeg weet ik dat inmiddels wel en voelt het voor mij als een gemis. Een pluspunt is dat ze voor iedereen de originele stemacteurs hebben gebruikt.

Conclusie

Voor een prijs van €34,99 kan ik deze game iedereen die nog niet bekend is met The Quintessential Quintuplets afraden. Voor dat geld is het alleen een aanrader voor de grote fans. Het verhaal is relatief kort en veel gebeurt er niet. Daarbij zijn de interacties tussen Futaro en de gewenste vrouw in de character-route minimaal. Het management-gedeelte beslaat het overgrote deel en is met twee vingers in de neus te doen. Al met al is The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer meer fanservice dan echt een goede visual novel.

+ Vermakelijk voor de fan

+ Ziet er visueel goed uit

+ Grotendeels ingesproken – Futaro is na het begin niet meer ingesproken

– Karig qua content

– Weinig aan voor niet-fans



.

DN-score: 6,5