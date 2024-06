RPG MAKER WITH heeft een releasedatum voor het westen!

Wat ga jij creëren?

NIS America heeft een definitieve releasedatum aangekondigd voor RPG MAKER WITH. NIS America had eerder in maart al aangekondigd dat ze al plannen hadden voor een lokalisatie. En dat is nu definitief! De game komt op 11 oktober 2024 uit in Noord-Amerika en Europa, nadat het eerder al in Japan was uitgebracht.

In RPG MAKER WITH kun je samen met je vrienden een RPG-game bouwen. Je kunt zelf je map maken, de moeilijkheidsgraad van je vijanden bepalen en NPC’s plaatsen. Dit gaat eenvoudig dankzij de verschillende kant-en-klare assets en de gebruiksvriendelijke interface en bediening. Wil je liever iets helemaal zelf maken? Dat kan ook! Je kunt je eigen custom assets creëren. Heb je geen inspiratie? Dan kun je de online-modus uitproberen. Hier kun je je creaties online delen, zelfs als ze nog niet af zijn. Ook kun je je custom assets online posten en de creaties en assets van anderen spelen/uitproberen.

In wat voor thema zou jij een RPG maken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.