Cook for Love gepland voor later dit jaar

Haal je kookschort maar uit de kast!

Eerder deze week heeft RedDeerGames Cook for Love aangekondigd, een knusse kook game vol met recepten die je stap voor stap kunt volgen. Alhoewel de game nog niet een releasedatum heeft, heeft RedDeerGames wel laten weten dat de game later dit jaar moet verschijnen. Ook is er een teaser trailer verschenen, waarin de knusse atmosfeer van de game even goed naar voren komt. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Cook for Love volg je het verhaal van Clement, een jonge Franse jongen wiens leven op een dag op zijn kop stond. Hij bezocht namelijk het restaurant van Jean-Luc Chatillone, die hem zonder pardon aannam en hem besloot de recepten uit zijn kookboek te leren. Dus stroop je mouwen op en ga aan het werk terwijl je mentor bezig is delicatessen te koken voor mensen aan boord van de Orient Express. De game is van dezelfde makers van Tell Me Your Story, en net als deze game zal dit verhaal zich focussen op de carrière van “Opa Clement” voordat hij de chef werd wie we kennen.