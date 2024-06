DarkStar One vliegt op 20 juni naar de Switch!

Ontdek 300 verschillende zonnestelsels in DarkStar One!

In 2006 verscheen DarkStar One voor het eerst voor de PC. Game-uitgever KalypsoMediaGroup brengt de game op 20 juni naar de Switch. In dit sci-fi avontuur speel je als Kayron een piloot die door de ruimte vliegt om zijn duistere geheimen te ontdekken. Onderweg bouw je een leuke crew op en vecht je tegen de dreigingen van de melkweg. De verbeterde visuals zorgen er helaas niet voor dat je niet kunt zien dat dit een game van bijna 20 jaar geleden is, tegelijkertijd biedt deze remaster veel toffe content voor zowel nieuwe als originele fans van de game. In de game zitten 300 verschillende zonnestelsels om te verkennen en een grote variatie aan verschillende carrière paden. Hieronder zie je de laatste trailer van DarkStar One.