Everafter Falls komt 20 juni naar de Switch

Over twee weken kun je weer los met een eigen boerderij!

In 2020 besloot solo-ontwikkelaar SquareHusky een Kickstarter te beginnen om zijn passieproject Everafter Falls naar het grote publiek te brengen. En met succes, want het financieringsdoel werd ruim gehaald! Maar zoals dat vaker gaat met passieprojecten, liep de ontwikkeling ietwat uit. Gelukkig kunnen we nu, bijna vier jaar later, eindelijk los met deze zelfbenoemde mix tussen Stardew Valley, Harvest Moon en Animal Crossing.

Kan je je voorstellen dat je op een dag wakker wordt en je realiseert dat je hele leven een simulatie was? Het overkomt de hoofdpersoon in Everafter Falls! Hoewel je geen herinneringen meer hebt aan je echte leven in Everafter Falls, lijkt er een hoop veranderd te zijn in jouw ‘afwezigheid’. Help jij het dorp weer in diens oude glorie te herstellen?

Naast het verbouwen van gewassen en houden van dieren kun je ook vissen en op avontuur in de verschillende dungeons. Daarnaast is er een crafstsysteem en kunnen de liefhebbers zich uitleven met het decoreren van hun eigen huis. Maar uiteraard bieden het verhaal en de opdrachten die je dierlijke dorpsgenoten geven ook genoeg uitdaging. En als je hun vertrouwen wint, geven ze je wellicht een inkijkje in hun leven!