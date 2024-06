Magical Delicacy aangekondigd voor de Switch

Kook de lekkerste gerechten in deze vriendelijke en magische wereld.

Ontwikkelaar sKaule en uitgever Whitehorn Games hebben aangekondigd dat Magical Delicacy, een cozy cooking sim/metroidvania, naar de Switch komt. De game werd enkele weken geleden aangekondigd voor o.a. de Xbox, waar het vanaf dag één met een Game Pass te spelen zou zijn. Nu de specifieke releasedatum is gegeven is echter ook bekend gemaakt dat de game naar een aantal andere platformen komt, waaronder de Switch. Dit is te zien in een nieuwe trailer, waar ook de releasedatum in werd vrijgegeven. Deze trailer kun je hieronder bekijken. De game zal vanaf 16 juli te downloaden zijn in de Switch eShop.

In Magical Delicacy volg je het verhaal van Flore, een jonge heks. Ze reist af naar een avonturendorp, Grat, in de hoop haar magische krachten te trainen en een volwaardige heks te worden. Wanneer ze daar is aangekondigd opent ze een winkel waar ze drankjes en maaltijden verkoopt aan de lokale bevolking. Van simpele dorpslieden tot mysterieuze reizigers, iedereen loopt op zijn tijd haar winkel binnen. Zo leert ze langzaam maar zeker dit slaperige havenstadje beter kennen. Al snel leert ze de verhalen van iedereen kennen , waardoor ze erachter komt dat er meer in Grat te beleven is dan ze dacht. Dus verzamel die ingrediënten, hou je eigen heksentuin bij en kook de lekkerste gerechten in deze vriendelijke en magische wereld.