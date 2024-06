Monster Jam Showdown krijgt nieuwe trailer

Krijg een goed beeld van de freestyle-modus in deze nieuwe trailer

Game-uitgever Feld Motor Sports heeft een nieuwe trailer gedeeld voor Monster Jam Showdown. In deze trailer krijgen we meer te zien van de freestyle-modus. Deze trailer is hieronder te bekijken.

In Monster Jam Showdown zullen spelers spectaculaire stunts uitvoeren die van Monster Jam zo’n bijzonder evenement maken. Speciale tutorials helpen spelers om al deze extreme stunts te leren. Denk hierbij aan wheelies en donuts. De stunts worden uitgevoerd in stadions die gebaseerd zijn op locaties in de echte wereld en thema-omgevingen die geïnspireerd zijn op het Amerikaanse buitenleven. In de game leer jij deze stunts beheersen in off-road races met veel chaotische arcade race actie. Dankzij de extreme weer condities en bizarre banen zullen spelers direct onvoorspelbare scenario’s ervaren tijdens het racen. Monster Jam Showdown verschijnt op 29 augustus voor de Switch.

Ben jij van plan om met Monster Jam Showdown aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!