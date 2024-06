Naheulbeuk’s Dungeon Master komt naar de Nintendo Switch

Maak de engste kerker ter wereld!

Artifacts Studio en Dear Villagers hebben aangekondigd dat hun dungeon management simulator, Naheulbeuk’s Dungeon Master, op 9 juli 2024 naar consoles komt, waaronder de Nintendo Switch.

In Naheulbeuk’s Dungeon Master moet je een kerker beheren voor je baas, “the evil Zangdar”. Dit doe je door nutteloze medewerkers te vervangen, je kerker te verdedigen en raids uit te voeren. In Naheulbeuk wonen verschillende rare wezens met unieke skills en perks. Deze wezens, zoals minions, kun je aannemen om je kerker beter te beheren. Upgrade je minions voor betere resultaten en decoreer je kerker met verschillende meubels om meer medewerkers en bezoekers aan te trekken. Maar pas op! Bezoekers kunnen ook je schatten stelen! Naarmate je kerker bekender wordt, zullen aanvallen toenemen, dus zorg voor een goede verdediging met valstrikken. Een efficiënte productielijn is cruciaal, waarbij je wapens, gereedschap, compost, intel, astral energy en meer produceert. Dit opent de markt voor nieuwe items en artefacten.

Hoe zou jij je kerker ontwerpen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!