Paper Mario The Thousand-Year Door krijgt nieuwe Switch-iconen

De volgende golf Paper Mario iconen is te downloaden tot 12 juni.

Er zijn weer nieuwe Switch-iconen beschikbaar voor Paper Mario The Thousand Year Door. Deze iconen zijn zoals gewoonlijk weer te claimen met je platina-punten via Nintendo Switch Online. Een overzicht van de nieuwe Switch-iconen is te zien in de afbeelding hierboven. Iedere week zijn er weer nieuwe Switch-iconen te claimen via Nintendo Switch Online. De laatste weken gaat het om iconen van Paper Mario The Thousand-Year Door. Dit thema gaat door tot 20 juni. De iconen die jij claimt met Nintendo Switch Online zul je voor altijd houden ook als je abonnement verloopt.

Heb jij Paper Mario The Thousand Year-Door al helemaal uitgespeeld? Laat het weten in de reacties!