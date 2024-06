Probeer Hollow Knight met Games op Proef

Tot 12 juni gratis voor Nintendo Switch Online-leden via Games op Proef!

Heb je altijd Hollow Knight al willen proberen? Dan heeft Nintendo goed nieuws voor jou. Vanaf vandaag tot 12 juni is Hollow Knight gratis te spelen. Dit geldt wel alleen voor leden van Nintendo Switch Online. Je kan de game nu in de Nintendo eShop downloaden. Als bonus voor het spelen van de game tijdens de Games op Proef-periode, ontvangen leden 100 platina punten. Deze kan je dan gebruiken voor fysieke goodie in de My Nintendo Store of voor digitale profielicoontjes op de Nintendo Switch.

Hollow Knight is een zeer geliefde metroidvania. In deze game moet je zelf op zoek naar je route en kom je onderweg vele gevaren tegen. Mocht je de game geweldig vinden, weet dan dat er al een vervolg aangekondigd is. Hollow Knight: Silksong heeft zelfs recent een leeftijdsclassificatie ontvangen. Dus wie weet komt het vervolg snel richting de Switch.

Ga jij deze game proberen? Of heb je deze indie al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!