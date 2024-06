Releasewindow metroidvania CONSTANCE aangekondigd

We moeten nog even geduld hebben, maar de beelden zien er veelbelovend uit!

In deze handgetekende metroidvania speel je Constance, een met een verfkwast bewapend meisje. En deze verfkwast komt goed van pas terwijl ze probeert te ontsnappen uit haar kleurrijke maar instortende innerlijke wereld. Verf en verftechnieken kunnen hier je leven redden maar ook je ondergang zijn. Want gebruik je te veel, dan kan deze kracht je corrumperen. Balans is dus alles in dit spel!

Niet bekend met de term metroidvania? Deze spellen beschrijven meestal non-lineaire platformers. Het is in zulke spellen geen kwestie van blindelings voorwaarts gaan. In plaats daarvan speel je krachten vrij waardoor je eerder bezochte gebieden opeens beter kunt verkennen. Als je bijvoorbeeld een dubbele sprong leert, zijn een hoop gebieden die eerst buiten bereik lagen opeens een stuk interessanter!

Ook in CONSTANCE is het geen kwestie van recht op je doel af stormen. Het spel is bezaaid met geheimen, quests, collectibles en andere personages. Langzaamaan leer je meer over Constance’s verleden en obstakels, maar lukt het je wellicht ook dieper te delven in wie ze zou willen zijn. Haar toekomst is uiteraard nog belangrijker dan haar verleden! Voor dat we dat kunnen doen moeten we echter nog wel even geduld hebben, volgens de trailer kunnen we de game ‘late 2025’ pas verwachten.