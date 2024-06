Xbox-game komt naar de Switch

Deze titel is er eentje om naar uit te kijken, of niet?

De Xbox-exclusieve game, Echo Generation: Midnight Edition komt naar de Nintendo Switch!

Houd jij van bovennatuurlijke avonturen?

Tijdens de Guerilla Collective Showcase is bekend gemaakt dat Echo Generation: Midnight Edition naar andere platformen komt, waaronder de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft Nintendo een releasetrailer geplaatst op hun YouTubekanaal.

In de game volgen we het mysterieuze avontuur in Maple Town. Na een buitenaardse crash gebeuren er allerlei vreemde dingen in het dorpje. Buiten het ontrafelen van geheimen is een belangrijke taak om het dorp te beschermen tegen buitenaardse monsters. In turn-based gevechten neem je het op tegen allerlei vijanden. Iedere overwinning brengt je weer een stapje dichter bij het uiteindelijke doel; het stoppen van de invasie. De geüpdatete versie brengt daarnaast extra’s met zich mee. Zo is de camerabesturing verbetert en kun je gebruik maken van ‘quick travel’.

Hoe enthousiast ben jij na het lezen van het artikel en na het zien van de trailer? Laat het ons weten in de comments. Vanaf 19 juni is deze te spelen op de Nintendo Switch.