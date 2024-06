Five Nights at Freddy’s: Into the Pit aangekondigd voor de Switch

Overleef wederom vijf bloedstollende nachten!

Horror fans opgelet, want er is weer een nieuwe Five Nights at Freddy’s aangekondigd. De franchise, welke zich standaard afspeelt in een pizzeria waar de poppen tot leven komen, gaat inmiddels al aardig wat jaren mee en de meeste games zijn inmiddels op de Switch verschenen. En daar gaat geen verandering in komen, want Mega Cat Studios heeft aangekondigd dat ook dit laatste deel naar de Swicth zal komen. Wanneer dit moet gebeuren is helaas nog niet bekend. Wel is er alvast een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Five Night at Freddy’s: Into the Pit is een 2D horror adventure game waarin je het verhaal volgt van Oswald. Oswald is een normale jongen die wou dat het dorp waar hij woont, en zijn leven, niet zo saai waren. Dat veranderd echter al snel wanneer hij een ballenbak vind in een verlaten pizzeria. Plotseling bevind hij zich in het verleden, maar al snel blijkt dit niet de verandering van zijn leven te zijn waar hij op hoopte… overleef 5 bloedstollende nachten waarin je door de tijd reist, sporen verzamelt en de dreiging die je achtervolgt probeert voor te blijven.