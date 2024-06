[Gerucht] “Er staat al een jaar een nieuwe trailer klaar voor Beyond Good & Evil 2”

En wordt die 10 juni op Ubisoft Forward getoond?

Wanneer we het hebben over games die development hell hebben meegemaakt, dan is Duke Nukem Forever altijd de eerste waar je aan denkt. Maar waar die game 14 jaar nodig heeft gehad om uiteindelijk uit te komen, hebben we in Beyond Good & Evil 2 een nieuwe ‘winnaar’. Het vervolg op cultklassieker BG&E is immers aangekondigd in 2008 en nu, 16 jaar later, nog steeds niet officieel geannuleerd.

Nu kan er weer een gerucht worden aangewakkerd. Volgens journalist Tom Hendersen (tevens eigenaar van Insider-Gaming.com) staat er al een jaar een nieuwe trailer klaar om getoond te worden (via Gamer.nl):

I know it's a meme at this point, but a BG&E2 trailer has been ready for about a year… It would be nice to actually see it this weekend – or at the very least a BG&E 20th anniversary release date (which was meant to release months ago). — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 7, 2024

Beyond Good & Evil 2 is zo’n game waarvan we eigenlijk niet meer weten wat we er nu van moeten vinden. De game is dus in 2008 aangekondigd, om er vervolgens niks meer over te horen. Uiteindelijk kregen we 9 jaar later een nieuwe trailer voorgeschoteld, waarin duidelijk was dat er voor een andere (lees: donkerdere) stijl is gekozen.

De originele trailer uit 2008.

Michel Ancel, bedenker en regisseur van beide games, heeft in 2020 de gamesindustrie zelfs volledig verlaten. Het rommelde al een tijdje tussen hem en Ubisoft. Je zou dan ook denken dat dat dat het einde van het verhaal zou zijn. Vooral omdat Star Wars: Outlaws, de Ubisoft-game die later dit jaar uit moet komen, best wat overeenkomsten lijkt te hebben met de richting die Beyond Good & Evil 2 opgaat.

En de trailer die we in 2017 te zien kregen.

Als het verhaal van Henderson klopt, dan is BG&E2 dus niet veranderd in Outlaws, maar lopen de 2 projecten naast elkaar. Krijgen we maandag dan toch een nieuwe trailer te zien tijdens de Ubisoft Forward-showcase? Of begraaft Ubisoft de trailer voor nog een jaar? Tijd zal het leren.

Zit jij nog op deze game te wachten? En komt ook dit deel naar een Nintendo-console, net zoals het eerste deel naar de Gamecube kwam? Laat jouw voorspelingen weten in de comments.