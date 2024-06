[Gerucht] Gamestudio van Arkham-games werkt aan nieuwe game

Welke game zou er in de maak zijn bij Rocksteady Studios?

Er gaan geruchten dat Rocksteady Studios, maker van bijvoorbeeld de Arkham-games aan iets nieuws werkt. Benieuwd naar wat het zou kunnen zijn?

In ieder geval iets met Hogwarts Legacy

Er gaan eigenlijk twee geruchten de ronde. Zo zou Rocksteady Studios namelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van een Hogwarts Legacy Director’s Cut. Deze versie zou nieuwe content bevatten en vooral veel kwaliteitsverbeteringen. Het is echter nog onduidelijk of deze versie ook voor de Nintendo Switch op de planning staat.

Daarnaast zou de studio dus werken aan een nieuwe game. Volgens de bron zou het gaan om een singleplayergame die de kwaliteit van de studio kenmerkt. Terug naar de roots dus. De laatste game die is uitgebracht heeft het namelijk niet zo goed gedaan. Suicide Squad: Kill The Justice League heeft uitgever Warner Bros op dit moment een verlies opgeleverd van 200 miljoen dollar. Er is ondanks dit verlies al wel groen licht gegeven voor de ontwikkeling van deze mysterieuze nieuwe game.

Wellicht krijgen we tijdens Summer Game Fest meer te horen. Wat denken jullie? Zou het een compleet nieuwe game zijn of toch weer een game gebaseerd op DC Comics, zoals de Arkham-games?