Mousebusters komt ook naar de Switch

Verjaag spoken als... een muis?

Eerder deze week werd Mousebusters aangekondigd, de nieuwe game van studio Odencat. Odencat maakte eerder o.a. Bear’s Breakfast, Fishing Paradiso en Meg’s Monster, en dezelfde soort pixel art zul je terug vinden in deze actie avonturen game. Een releasedatum is nog niet gegeven, er is alleen bekend dat het later dit jaar zal verschijnen. Hieronder kun je wel alvast de trailer bekijken.

Mousebusters volgt het verhaal van een protagonist die plotsklaps in een muis veranderd. Een dag nadat je bent verhuist naar een nieuw appartementencomplex merk je dat je om onbekende redenen in een muis bent veranderd. Gelukkig ontmoet je al snel een ander knaagdier, “Chief” die zegt te weten hoe je weer terug in een mens kan veranderen. En hij verteld het je ook graag… nadat je hem met een paar klusjes hebt geholpen.

Het spookt namelijk in dit appartementencomplex, en Chief wil dat je help de spoken te verjagen. Dat zal niet makkelijk zijn: de spoken azen op mensen hun negatieve gevoelens en laten zich niet meteen zien. Door goed te observeren, de ruimte en zelfs de inwoners zelf te gebruiken zul je de spoken uit hun schuilplaats moeten lokken om ze te kunnen uitdruiven. Maar zelfs als dat je lukt blijkt er ook nog een groot complot achter al deze appartementen te schuilen.. en wat heeft Chief hiermee te maken?