Civilization VII verschijnt voor de Switch

Het zevende deel van de iconische reeks van Sid Meier komt eraan.

Tijdens Summer Game Fest 2024, dat gisteren plaatsvond, werd alweer het zevende deel van de veelgeprezen reeks van Sid Meier aangekondigd: Civilization VII. De 4X strategy game is wederom ontwikkeld door Firaxis en moet in 2025 op de Nintendo Switch verschijnen. Een exacte releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

Bekijk hier alvast de teasertrailer die gisteren is uitgebracht:

Ook in dit zevende deel kruip jij in de rol van een bekende wereldleider uit de geschiedenis. Bouw je eigen rijk op, verken de wereld en concurreer, vecht of handel met andere landen. Hoe de game zal verschillen met de eerdere delen uit de Civilization-reeks, moeten we echter nog even afwachten. Gameplay is in deze teaser nog namelijk niet te zien, maar in augustus zal er een showcase plaatsvinden die ons een eerste kijkje naar de game moet geven. Er wordt ons een ‘full reveal’ beloofd.

Civilization is een serie die al zo lang loopt dat hij teruggaat naar 1991, de MS-DOS-tijd. De laatste game uit de reeks, Civilization 6, is inmiddels ook alweer meer dan 7 jaar oud. Wist je trouwens dat wij de Switch-editie van Civilization 6 destijds hebben gereviewd? Je leest hier wat we ervan vonden.