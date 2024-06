Harry Potter: Quidditch Champions krijgt Switch-release

Bezems in de aanslag, want zwerkbal is terug van weggeweest.

Het regende aankondigingen tijdens Summer Game Fest 2024, en een daarvan is Harry Potter: Quidditch Champions. De Nintendo Switch wordt daarbij niet overgeslagen – de game zoeft op 3 september 2024 naar de console. De standaardeditie moet € 30 gaan kosten.

Zwerkbal is niet weg te denken uit de bekende wereld van Harry Potter. Waar vele fans waarschijnlijk hadden gehoopt op een DLC voor Hogwarts Legacy, lijkt ervoor gekozen te zijn om een standalone game uit te brengen in het teken van de tovenaarssport. Anders dan Hogwarts Legacy (die deze week een zomerupdate kreeg) speelt deze game zich af in het huidige Wizarding World-tijdperk. Je zult dus de vertrouwde personages weer tegenkomen. Naast natuurlijk Harry zien we Ron, Hermelien en diverse leden uit de Wemel-familie voorbijkomen. In Quidditch Champions speel je diverse modi kies je zelf welke positie in het team je inneemt. Word je net als Harry een Zoeker op jacht naar de Gouden Snaai, of weet je wel raad met een Slurk of Beuker en word je een Jager, Wachter of Drijver? De game begint in de achtertuin van het Nest, de woning van de roodharige Wemels, maar naarmate je verder komt, zul je spelen in legendarische arena’s. Meer info vind je op de officiële website.

Een eerste indruk

Bij de aankondiging is gisteren natuurlijk ook een trailer uitgebracht. Die bekijk je hieronder:

In deze video krijgen we alvast een eerste indruk van hoe de game eruit komt te zien. Dat het gemaakt is door een ander dev-team dan Hogwarts Legacy is wel duidelijk, want de game oogt heel anders. We zijn in ieder geval benieuwd hoe de gameplay zal zijn. Wel weten we dat je zowel solo als multiplayer kunt spelen, lokaal en online. En heb je Hogwarts Legacy al in huis? Dan krijg je bij Quidditch Champions een gratis Bonus Legacy Pack als je de game downloadt en je aanmeldt bij je WB-account.

David Haddad, hoofd van Warner Bros. Games, zei gisteren het volgende over de game:

“Harry Potter: Quidditch Champions gives fans a chance to delve further into the Harry Potter world with the thrill of playing this beloved, fantastical sport. The team has worked to capture the spirit of Quidditch, including iconic characters and never-before-seen areas of the wizarding world.”

Het is niet de eerste keer dat er een zwerkbalgame uitkomt. In 2003 verscheen Harry Potter: Quidditch World Cup voor diverse consoles, in de stijl van de andere Harry Potter-game die het jaar ervoor was uitgekomen, namelijk Harry Potter en de Geheime Kamer. Voor die tijd was het een game waar de gemiddelde fan van de tovenaarsleerling zich prima mee kon vermaken, al werd de gameplay al snel vrij repetitief. Hopelijk weet Quidditch Champions deze valkuil te vermijden.