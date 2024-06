LEGO Horizon Adventures komt naar Switch

Uitgegeven door PlayStation Studios.

Gisteravond begon Summer Game Fest met een knaller. Nintendo-fans kunnen deze kerst namelijk aan de slag met LEGO Horizon Adventures. En dat is bijzonder, want de game wordt uitgegeven door PlayStation Studios! Bekijk hier de trailer.

In LEGO Horizon Adventures speel je met Aloy – alleen of samen met een vriend – in een luchtiger avontuur dan dat je misschien gewend bent van de Horizon-games op PlayStation. Maar ondanks de luchtige setting van deze game, wordt LEGO Horizon Adventures wel gemaakt door de Nederlandse Guerilla; de studio die opereert onder de PlayStation-paraplu.

Dat de game bestond, was al eerder gelekt. Maar het feit dat de game naar de Switch komt, is wel interessant. Het is niet de eerste keer dat je een PlayStation-game op de Nintendo Switch kunt spelen. Zo brengt PlayStation elk jaar de honkbalgame MLB The Show naar de Nintendo-console. Maar een flagship-IP als Horizon op een platform van een concurrent zien, is wel behoorlijk bijzonder.

Zien zij een kans voor deze game op de Switch juist omdat de setting luchtiger is? Of voelt PlayStation de adem van Microsoft in de nek die steeds meer Xbox-games naar andere platformen brengt? Hopelijk weten we binnenkort meer, maar brand in de tussentijd los in de comments met jouw voorspellingen.