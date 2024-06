Crash Bandicoot-achtige platformer Nikoderiko: The Magical World aangekondigd voor de Switch!

Met David Wise van Donkey Kong Country als componist!

Gisteren vond de Future Games Show plaats waarin er verschillende indie games zijn aangekondigd. Eén van deze indie games is Nikoderiko: The Magical World. Het betreft een platformer die zijn inspiratie duidelijk heeft gehaald uit zowel Crash Bandicoot als Donkey Kong Country. En de game zal niet alleen spelen zoals Donkey Kong Country, maar waarschijnlijk ook zo klinken. De soundtrack van de game wordt namelijk ook nog eens verzorgd door de legendarische David Wise. De componist achter diverse Rare games en natuurlijk Donkey Kong Country Tropical Freeze. De game moet ergens eind 2024 verschijnen voor de Switch. Bekijk de trailer hieronder:

Nikoderiko: The Magical World wordt gemaakt door indie studio Vea Games en uitgever Knights Peak. Het is een kleurrijk platform avontuur waarin je speelt met de karakters Niko en Luna. Wanneer het duo ontdekt dat er een oude relikwie te vinden is op een magisch eiland grist de magische Grimbald van de Cobring Gems company dit weg. Om het eiland en zijn stam te redden moeten Niko en Luna met behulp van hun dierenvrienden door zeven unieke werelden navigeren en het Cobring-leger verslaan. De game belooft een magisch en mysterieus avontuur te worden voor alle leeftijden en is zowel solo te spelen als in co-op. Ben jij van plan om met deze nieuwe platformer aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!