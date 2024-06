Critter Cafe aangekondigd voor de Switch

Red beestjes en geef ze een thuis in je eigen café.

Wie op zoek is naar een cozy game om later dit jaar te spelen, moet Critter Cafe in de gaten houden. De titel werd dit weekend aangekondigd en zal ergens in 2024 voor de Nintendo Switch verschijnen. Op dit moment geven uitgever Secret Mode en ontwikkelaar Sumo Digital nog niets prijs over een releasedatum.

Waar we in de echte wereld kattencafés hebben, gaat het in deze game over een café met allerlei schattige wezentjes. Het idee is simpel: je redt de zogeheten Critters en geeft ze vervolgens een thuis in je cafeetje. De beestjes zitten gevangen in portals en door puzzels op te lossen neem je je nieuwe vriendjes mee naar huis. Daarnaast run je dus je café en vermaken de Critters je gasten. Toch een beetje een kattencafé-idee dus. Je richt de tent helemaal naar wens in en customizet ook je eigen personage zoals je zelf wilt.

Veel is er dus nog niet bekend, maar we hebben hier wel een aankondigingstrailer om met je te delen: