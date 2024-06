Cult of the Lamb krijgt lokale co-op in nieuwe gratis update

Bouw een sekte met zijn tweeën!

Eerder deze week is aangekondigd dat Cult of the Lamb een nieuwe update krijgt. Sinds release heeft de game verschillende updates gekregen, waardoor de game inmiddels een heleboel meer content bevat dan bij launch. En daar komt nu dus nog wat bij! Tijdens de Devolver Direct werd de Unholy Alliance update aangekondigd, een update die naast een boel andere content, ook lokale co-op toevoegt! Naast Het Schaap zal iemand de rol van De Geit kunnen aannemen en kun je samen op pad om de kerkers te onderzoeken, ketters te vernietigen en je cult de grootste te maken! Vanaf 12 augustus is deze update te spelen. En ohja, hij is geheel gratis! De trailer kun je hieronder bekijken.

In Cult of the Lamb kruip je in de wollige vacht van een bezeten lammetje. Dit enorm schattige babyschaap is gered van een verschrikkelijke afgang door een onheilspellende vreemdeling. Daarom is het aan jou om de schuld terug te betalen. Dit doe je door een ‘gemeenschap’ op te bouwen. De game komt uit 2022 maar heeft de afgelopen jaren vele gratis updates gekregen, waarmee de content inmiddels wel is verdubbeld. Ook deze update voegt nieuwe dingen toe: naast de lokale co-op zul je nieuwe tarrot kaarten, relics, gebouwen, follower traits en quests kunnen vinden en nog vele andere geheimen.