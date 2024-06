Garden of the Sea krijgt Switch-release

Lekker ontspannende gameplay.

Er zijn de afgelopen dagen heel wat titels aangekondigd, waaronder een aanzienlijk aantal cozy games. Eén daarvan is Garden of the Sea, een lieftallige life sim die eind 2024 voor de Switch uit moet komen. Dat geeft Neat Corporation aan. De game is al wel te spelen op andere platformen, ook in VR, maar komt nu voor het eerst naar de Nintendo-console. Op Steam lijken de reviews in ieder geval overwegend positief.

In het kort: In Garden of the Sea verken je een aantal magische eilanden met je boot. Bouw een huis voor jezelf op een plek waar jij je thuis voelt, leg een prachtige tuin aan en verzamel diverse huisdieren tijdens je ontdekkingstochten. Uiteraard zijn er ook quests om te voltooien en beloningen vrij te spelen. Maar je uiteindelijke doel is om je eigen plekje te creëren. Fouten maken is er niet bij, dus er staat niets op het spel. De gameplay wordt bovendien aangevuld door een meeslepende soundtrack die je mee de wereld in neemt.

In deze korte trailer werpen we vast een eerste blik op de game: