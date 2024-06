Horrorgame Fear the Spotlight komt naar de Switch

Een eerbetoon aan horrorklassiekers als Silent Hill en Resident Evil,

Een van de vele aankondigingen van de afgelopen dagen was Fear the Spotlight. De horrorgame werd onthuld door uitgever Blumhouse Games en ontwikkelaar Cozy Game Pals en is bevestigd voor de Nintendo Switch. Een releasedatum is echter nog niet bekend.

Met zijn kenmerkende PS1-achtige stijl vormt Fear the Spotlight een ode aan de vintage horrorgames van vroeger. Titels als Silent Hill, Resident Evil, ze zijn niet weg te denken uit de gamewereld, en hadden hun oorsprong natuurlijk op de PS1-console. Deze nieuwe game moet dat oude gevoel weer oproepen. Omdat er geen jumpscares in zitten, draait het helemaal om het verhaal en de onheilspellende spanning die erbij komt kijken. De game klinkt daarmee ook speelbaar voor mensen die minder over stalen zenuwen beschikken dan de gemiddelde horrorfan. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer voor een eerste indruk van de game:

Fear the Spotlight betreft een third-person survival horrorgame die draait om een klassiek tienerverhaal. Vivian en Amy sluipen ’s nachts hun school in voor een seance, maar dat loopt faliekant mis. Jullie raken van elkaar gescheiden en jij – Vivian – moet Amy zien terug te vinden. Daarvoor moet je een deel van de school trotseren dat vanwege een brand is afgesloten van de rest van het gebouw. Het zou geen horrorgame zijn als je daar niet van alles zou tegenkomen. Terwijl je rondsluipt en meer over het verleden ontdekt, moet je monsters zien te vermijden (je kunt immers niet terugvechten) en diverse puzzels oplossen. Lukt het jou om Amy te redden?