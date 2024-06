Mariachi Legends dit jaar nog verwacht

Een detective die een deal maakt met de Dood, dat kan niet anders dan interessant worden.

In de zee van nieuwe releases mag deze parel zeker niet onopgemerkt blijven! Mariachi Legends is een ode aan de Mexicaanse cultuur in de vorm van een pixel-art metroidvania. Nog geen half jaar geleden sloot ontwikkelaar Halberd Studios hun succesvolle Kickstarter-campagne, en het ziet ernaar uit dat we de game dit jaar nog kunnen verwachten. Kan jij de burgers van Santa Mascota beschermen én de missie voltooien van Madre Catrina, de dood zelve?

Overdag ben je detective Pablo Cruz, inwoner van een dorp dat wordt geteisterd door de geweldadige bende Mariachi Legends. Maar na een deal met Madre Catrina krijgt Pablo de kracht terug te vechten tegen deze criminelen. Dankzij haar verandert Pablo ’s avonds in La Sombra, een figuur dat het recht in eigen hand neemt. Maar zulke krachten zijn niet gratis. De Dag van de Doden komt snel dichterbij en iemand dreigt dit te verstoren. Daarom beveelt Madre Catrina Pablo haar de man te brengen die haar wensen heeft getart en onsterfelijkheid heeft verkregen.

In deze side-scroller worden acrobatische obstakels afgewisseld met uitdagende gevechten. De verschillende wapens, maar ook tarotkaarten en gerechten, hebben invloed op de krachten van Pablo. Maar uiteraard ben je als detective ook een steunpilaar voor je gemeenschap, dus je dorpsgenoten zullen ook verschillende vragen en missies voor je hebben. In de trailer wordt geen releasedatum genoemd, maar volgens de Kickstarter- en Steampagina’s kunnen we de game dit jaar nog verwachten. Ben jij enthousiast? Laat het ons weten in de comments!